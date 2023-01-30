معرض القاهرة للكتاب ينظم ندوات عن كرة القدم وصناعة النشر ومكافحة الفساد

عرضت قناة «dmc» تقريرًا تناول أبرز فعاليات اليوم الخامس من معرض الكتاب، وقال محمد سعيد مراسل القناة، إن هناك العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة في أغلب قاعات المعرض في دورته الـ 54، أبرزها استضافة القاعة الدولية ندوة مستقبل صناعة النشر في عالم ما بعد كورونا، بمشاركة دولية لمشاركين من إسبانيا والبرازيل، وممثلين من منظمة اليونسكو، كما سيتم مناقشة النشر في قارة أسيا.

ندوة عن كرة القدم بعنوان «كرة القدم .. هنا والآن»

وأضاف «سعيد»، في تقرير مذاع على فضائية «dmc»، أن قاعة صالون الإبداع سيستضيف اليوم ندوة هامة عن كرة القدم، تحت عنوان «كرة القدم.. هنا والآن»، وسيكون أبرز المتحدثين بهذه الندوة الكابتن حسام غالي والكابتن حازم إمام، ويستقبلون أسئلة الحضور، وسيكون النقاش حول صناعة كرة القدم، وكل ما يدور في عالم كرة القدم داخل مصر.

أبرز فعاليات اليوم الخامس لمعرض الكتاب

وأوضح مراسل قناة dmc، أن قاعة الشاعر صلاح جاهين شخصية معرض الكتاب لهذا العام، ستشهد اليوم العديد من الفعاليات أبرزها، ندوة عن الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد الساعة الثانية عشر ظهرًا، والتي يتم تنظيمها بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والذراع التثقيفية لهيئة الرقابة الإدارية، وندوة أخرى في الثانية ظهرًا عن الشاعر صلاح جاهين والكاريكاتير، واستعراض عدد كبير من أعمال صلاح جاهين، إضافة إلى ندوة أخرى بنفس القاعة للمهتمين بالثقافة والحضارة المصرية القديمة بعنوان «نحن والحضارة»، سيكون أبرز المتحدثين بها الدكتور مصطفى وزيري والدكتور أحمد الجمال والدكتور هاني صبري حنا.