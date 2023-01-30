هل تفتح «الأوقاف» ضريحي السيدتين نفيسة وزينب قبل رمضان؟.. مصدر يوضح

«متى سيتم فتح ضريحي مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة؟»، سؤال يردده البعض في الفترة الأخيرة، معبرين عن اشتياقهم لزيارة الأضرحة وعودة المسجدين للعمل بكامل هيئتهما، لاستقبال جموع المواطنين، خاصة وأن المسجدين يتم فتحهما يوميا بشكل جزئي أمام رواد المسجد لأداء الصلاة.

تطوير مسجد السيدة نفيسة

وعلمت الوطن من مصدر مطلع، أنه جاري العمل على تطوير مقام السيدة النفيسة، وقارب العمال على الانتهاء منه، والعمل في باقي أجزاء المسجد التي سيتم ترميمها وتطويرها خلال شهر أو شهرين على الأكثر، قائلا، «نتعشم في الانتهاء من مسجد السيدة نفيسة قبل شهر رمضان، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد جاهزية المسجد وافتتاحه رسميا»

وعن مسجد السيدة زينب، أكد المصدر أنه مازال العمل جاريا في رفع كفاءة وتطوير المسجد حتى الآن، ولا يوجد موعد محدد للإعلان عن افتتاحه رسميا.

تطوير مساجد آل البيت

ووفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف فتشهد مساجد آل البيت عملية تطوير شامل بدأت بمسجد الحسين، الذى تكلف 150 مليون جنيها، كما شمل التطوير عدد من المساجد الأخرى أبرزها «السيدة فاطمة النبوية، السيدة رقية، السيدة سُكَينة، السيدة حورية فى بنى سويف، السيدة زينب، السيدة نفيسة».