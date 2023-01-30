أوقاف البحيرة تنظم رحلة مجانية لطلاب البرنامج التثقيفي لمكتبة الطفل

نظمت مديرية أوقاف البحيرة رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج التثقيفي للأطفال لزيارة مكتبة الطفل بالبحيرة، اليوم، بصحبة الشيخ عبد الرحمن البلتاجي مدير إدارة دمنهور، والشيخ رمضان عبد الحفيظ إمام مسجد الحبشي، والواعظة سمية صبري إبراهيم واعظة معتمدة بمديرية أوقاف البحيرة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

تعريف بالمكتبة وكيفية الالتحاق بها

وضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في برنامج عطلة نصف العام التثقيفي للأطفال، حيث استمع الأطفال إلى تعريف بالمكتبة وكيفية الالتحاق بها وقيمة القراءة والكتابة.

وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين ببرنامج عطلة نصف العام التثقيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة الترفيهية، وعلى هامش اللقاء قام الأطفال بمشاهدة فيلم «النحلة»، في سينما الطفل بالمكتبة، حيث قامت المسئولة عن مكتبة الطفل بمناقشة الدروس المستفادة من الفيلم، كما تم توزيع رسائل توعوية بأهمية المياه وضرورة المحافظة عليها على الأطفال.