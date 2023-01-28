وزير الأوقاف: رعاية الرئيس لمسابقة القرآن تؤكد اهتمام الدولة بحفظة كتاب الله

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين والتي تعقد في الفترة من 4 - 8 فبراير 2023 بالقاهرة، تحت اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، مؤكدًا أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم تأكيد على اهتمام الدولة المصرية بالقرآن الكريم وحفظته.

المقارئ القرآنية ومجالس الحديث والفقة

كما أشار وزير الأوقاف إلى أن وزارة الأوقاف كثفت واستحدثت عددًا من الأنشطة القرآنية والدعوية، ومن أهمها: المقارئ القرآنية بأنواعها ومجالس الحديث والفقه والأسابيع الدعوية والبرنامج التثقيفي للأطفال لنجعل من بيوت الله (عز وجل) بابًا واسعًا لاستعادة قيمنا الإيمانية والروحية والأخلاقية والإنسانية.

مبادرة اكتشاف لتبني المواهب والنوابغ

وأضاف أنه جرى إطلاق مبادرة اكتشاف لتبني المواهب والنوابغ في مجال الدعوة والقرآن الكريم، ورصدنا لها مليون جنيه كمرحلة أولى، وخدمة لكتاب الله عز وجل أصدرت وزارة الأوقاف ثلاث ترجمات لمعاني القرآن الكريم في عام واحد، حيث تم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى كل من اللغة اليونانية والهوسا والعبرية.