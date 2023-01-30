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وزيرة الهجرة: نسعى لتحقيق جودة الحياة داخل القرى ضمن مبادرة «مراكب النجاة»

كتب:

منة عبده
12:54 م | الإثنين 30 يناير 2023
الدكتورة سها جندي وزيرة الهجرة

الدكتورة سها جندي وزيرة الهجرة

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً جماهيريًا مفتوحًا، مع أهالي محافظة الشرقية، لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، كما تستهدف وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة الشرقية وكل الجهات المعنية.

وأعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها لبداية المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، من محافظة الشرقية، والتي تزورها للمرة الأولى، وتوجهت بالشكر للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ورئيس جامعة الزقازيق.

إطار تحسين مستوى معيشة المصريين

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن تلك الزيارة تأتي في إطار تحسين مستوى معيشة المصريين والقضاء على الفقر والجوع، وتوفير التعليم وجودة الحياة لجميع المصريين، ضمن أهداف التنمية المستدامة 2023، في إطار المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة واتكلم عربي».

وأضافت: «ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، تم زيارة محافظة الشرقية في دلتا مصر، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة المناسبة للشباب، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الموجودة داخل المحافظات خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير حياة كريمة لكافة الفئات، وخاصة الفئات الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية».

أهداف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى أهداف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، واستراتيجية العمل بها، وذلك منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الهجرة، بإطلاق المبادرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال برامج وحملات التوعية لتشمل 14 محافظة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية والتأهيلية، بالإضافة إلى حملات طرق الابواب لتوعية الأمهات والقصر بخطورة الهجرة غير الشرعية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.