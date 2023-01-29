«الهجرة» تعلن شروط ومميزات الالتحاق ببرنامج التأهيل الوظيفي للفنيين

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن برنامج تدريب من أجل التوظيف للفنيين، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في إطار خطة عمل الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات المصدرة لها، وتوفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب.

البرامج التدريبية متوفرة لـ16 فرصة لأسبقية التقديم

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تفاصيل برنامج التدريب من أجل التوظيف، وتتضمن: «فرصتين هايلين للفنيين في برنامج التدريب من أجل التوظيف، إذا كنت فنى تحكم وتركيبات كهربائية، فنى تحكم وإنتاج ميكانيكا، تقدر تستفيد من البرنامج، واللي بيوفر توظيف وبرامج تدريبية للفنيين من خلال شركة سيمنز إنرجي وبتنتهي بفرصة عمل في إحدى الشركات أو المصانع».

وأشار المركز المصري الألماني، إلى أن البرامج التدريبية متوفره لعدد 16 فرصة لمتدرب\ة والأولوية لأسبقية التقديم، من خلال التواصل مع المركز وإجراء مقابلة مع مسؤول التوظيف (HR)، ومن ثم يتم التعيين في المصنع أو الشركة والإلتحاق بالبرنامج المكون من 12 كورس عملي مقدم من سيمنز إنرجي.

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، أن مميزات برنامج «التدريب من أجل التوظيف»، تتمثل في وجود فرص للتعيين عند اكتمال فتره التدريب واجتياز المقابلات الشخصية للشركة، مدة التدريب 3 شهور بواقع 4 أيام في مركز تدريب سيمنز ويوم في مقر الشركة أسبوعياً ويتم تقديم بدل تدريب ووجبة يومية وتوفير الانتقالات، حيث يغطي المركز تكاليف التدريب بالكامل، بالإضافة إلى توفير بدل تدريب من الشركة المتعاقد معها المتقدم خلال فترة التدريب، ومرتبات شهرية مجزية وتأمين صحي واجتماعي.

أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 18 وحتى 35 سنة

كما أشار المركز إلى شروط التقديم في الشركة الأولى «شركة كانكس لسحب الألمنيوم» أن يكون المشترك عمره يتراوح بين 20 - 35 سنة، وأن يكون لديه شهادة الخدمة العسكرية للشباب، مؤهل دراسي (دبلومات فنية او معهد فني)، من سكان أكتوبر او الجيزة او القاهرة.

وتتمثل متطلبات البرنامج التدريبي، في اجتياز كل الكورسات التدريبية في البرنامج ونسبة الحضور المقررة، بالإضافة إلى الالتزام بالالتحاق بالشركة بعد انتهاء فترة التدريب.

أما عن شروط التقديم في البرنامج التدريبي والتوظيف في شركة «جيد تكستايل مصر» أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 18 وحتى 35 سنة، شهادة الخدمة العسكرية للشباب، مؤهل دراسي ( ثانوية عامة أو أعلى)، من سكان القليوبية أو العبور أو الشرقية، وتتمثل متطلبات البرنامج التدريبي في اجتياز كل الكورسات التدريبية في البرنامج ونسبة الحضور المقررة، والإلتزام بالإلتحاق بالشركة بعد إنتهاء فترة التدريب.