شركتا «بنها للصناعات الإلكترونية» و«حلوان للآلات والمعدات» تكرمان المحالين للمعاش

كرّم المهندس حسام حسن، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي»، وهي إحدى الشركات التابعة للوزارة، عددا من العاملين المحالين للمعاش، في إطار تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للشركات والوحدات التابعة، بالعمل دائما على رفع الروح المعنوية للعاملين، وتكريمهم، سواء الموجودين بالخدمة باعتبارهم عصب العملية الإنتاجية، أو المحالين للمعاش، تقديرا لجهودهم خلال فترة عملهم.

وخلال التكريم، وجّه حسن الشكر للعاملين المكرمين، وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيدا بدورهم في دفع عجلة الإنتاج بالشركة إلى الأمام، كما كرّم رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، أسرة أحد العاملين الذي توفي أثناء الخدمة.

كما كرّم المهندس عزت محمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي»، إحدى الشركات التابعة للوزارة، عددا من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية.

وأكد عبدالعزيز خلال التكريم، أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية على الدوام، مؤكدا حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستفادة من خبرات العاملين وخلق كوادر جديدة بصفة مستمرة، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بالتدريب المستمر وصقل الخبرات.

وعقب التكريم، شدد رئيس مجلس الإدارة، على أنّ «مصنع 999 الحربي» لا ينسى أبناءه العاملين، واعدا بتطوير حزمة الخدمات الاجتماعية والصحية لأرباب المعاشات وتلبية احتياجاتهم تقديرا لجهودهم الجليلة.