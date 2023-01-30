لماذا اعتذر عادل إمام عن «رأفت الهجان»؟.. في ذكرى وفاة البطل الحقيقي

جسّد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، شخصية رفعت الجمال، المعروف باسم رأفت الهجان، في مسلسل درامي مكون من 3 أجزاء من ملفات المخابرات المصرية، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، حيث قدّم حياة البطل المصري الذي تحل اليوم الذكرى الـ41 لرحيله، وكشف جانبا مهما من بطولات أبناء الوطن، لكن ما لا يعرفه كثيرون، أنّ المرشح الأول للدور لم يكن الراحل محمود عبدالعزيز، بل الفنان عادل إمام.

الإعلامي عمرو الليثي، الذي كان مساعد مخرج في مسلسل رأفت الهجان، قال عبر قناته على «يوتيوب»، إنّ الزعيم عادل إمام اعتذر عن عدم تقديم الدور، قائلا: «العمل في البداية كان بطولة محمود عبد العزيز، ولأسباب فنية وإخراجية، فضّل المخرج يحيى العلمي، إسناد الدور إلى عادل إمام، بعد تجربتهما في مسلسل (دموع في عيون وقحة)، حيث جسّد شخصية جمعة الشوان».

، ليتم عرض المسلسل عليه بعد محمود عبد العزيز والذي كان مرشح في ذلك الوقت لدور العمدة سليمان غانم في ليالي الحلمية».

عمرو الليثي يكشف كواليس اعتذار عادل إمام عن «رأفت الهجان»

عمرو الليثي: «رأفت الهجان» تسبب في حساسية بين محمود عبد العزيز وعادل إمام

وتابع الليثي: «كان محمود عبدالعزيز مرشحا لأداء دور سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية، وحين علم بـ سحب دور رأفت الهجان منه بعد أن استعد له، وإسناد الدور لعادل إمام دون الرجوع له، غضب بشدة، وبدأ بروفات المسلسل وقدّم أول مشهد ببراعة شديدة، وهو مشهد اعترافه لزوجته بحقيقته قبل وفاته».

«مش معقول نبدأ المسلسل من نهايته».. هكذا كان اعتراض عادل إمام على المسلسل بعد ما بدى عليه الضيق، وفقا لـ«الليثي»، الذي تابع: «رأى عادل إمام أنّ الوفاة هي حرق للأحداث، لكن الكاتب صالح مرسي رفض تغيير المقدمة، وأنّ الحلقات يجب أن تبدأ بمشهد الوفاة، ولذلك اعتذر عادل عن المسلسل، وأُسند الدور مرة أخرى لمحمود عبد العزيز، ولكن هذا الموقف خلق نوعا من الحساسية بين النجمين».