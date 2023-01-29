بدء عرض فيلم «أخي فوق الشجرة» لـ رامز جلال في أمريكا

أعلن الفنان رامز جلال، عبر حسابه على إنستجرام، بدء عرض فيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك بعد أيام من عرضه في صالات السينما بمصر وعدد من الدول العربية.

وحقق فيلم أخي فوق الشجرة، في دور العرض المصرية نحو 6 ملايين جنيه في أقل من أسبوعين، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إذ يُنافس الفيلم، عددًا من الأعمال الكوميدية؛ أبرزها «نبيل الجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، و«المطاريد» لـ أحمد حاتم، و«شلبي» لـ كريم محمود عبد العزيز، و«اتنين للإيجار» للثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

أبطال وأحداث فيلم «أخي فوق الشجرة»

فيلم «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم «أخي فوق الشجرة»، يعد من الأفلام الكوميدية، ويتكون من فيه شخصيتين؛ إحداهما شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.