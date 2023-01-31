حبس المتهم بسرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك في المرج

أمرت النيابة العامة، حبس المتهم بسرقة دراجات نارية وإخفائها في عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بواقعة السرقة

بداية الواقعة حسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية، كانت بإلقاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، محل إقامته في دائرة قسم شرطة المرج، أثناء تردده مرات عديدة على عقار تحت الإنشاء في منطقة قسم شرطة السلام أول، وتبين إخفائه عدد 3 دراجات نارية مجهولة المصدر في الداخل.

ضبط الدراجات النارية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتهم يسرق دراجات نارية ويخفيها في العقار محل الإنشاء بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم القبض على المتهم وضبط عدد 3 دراجات نارية، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه واقعة السرقة بأسلوب توصيل الأسلاك.

اعترافات المتهم بسرقة الدراجات النارية

واعترف المتهم بأن الدراجات النارية، التي تم ضبطها بحوزة المتهم وفي العقار تحت الإنشاء، بأنه خصص نشاطه في وقائع السرقة بذات الأسلوب، وعن طريق الاستعلام عن أرقام الدراجات واستدعاء المجني عليهم تعرفوا عليها واتهموه بالسرقة.

حبس المتهم بسرقة الدراجات 4 أيام

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.