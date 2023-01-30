أستاذ الأدب والنقد: معرض الكتاب منصة ثقافية للاحتفاء بالرموز وتعميق الوعي

يجذب معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره من مختلف الأعمار وفي نسخته الـ 54 جاء الإقبال كبيرًا رغم التخوفات من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على العرض والطلب، وانضمام أكثر من 1000 ناشر في المعرض.

اختيار صلاح جاهين شخصية المعرض ساهم في تعرف الأجيال الجديدة عليه

وقال الدكتور صلاح السروري أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان، إن دورة معرض الكتاب الـ 54 تتميز بأن شخصية المعرض هو الشاعر صلاح جاهين وهو الذي أشتهر بأنه شاعر العامية المصرية، وواحد من أهم من كتب الأغنية الوطنية، لافتًا إلى أن اختيار جاهين ليكون شخصية المعرض لهذا العام له دلالة واضحة في الاحتفاء برموز هذه المرحلة، وتعريف الأجيال الجديدة بهذه الرموز.

استضافة رموز عربية هامة

وأضاف السروري في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن المعرض يحقق نجاحا كل عام عن العام الذي يسبقه كونه يستضيف أسماء ورموز عربية هامة، إضافة إلى الاحتفاء بالكتاب المصريين أنفسهم، مشيدًا بالتنوع الذي تحظى به فعاليات دورة معرض الكتاب هذا العام، ما بين شعر ورواية وندوات في الفكر والثقافة بشكل عام.

أستاذ الأدب والنقد: معرض الكتاب احتفالية ثقافية عامة

وأوضح أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان، أن قيمة المعرض الحقيقية لا تقتصر على كونه سوقا تجارية للكتب إنما تتخطى هذا الأمر إلى أنه يعد احتفالية ثقافية عامة، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب وعلى مر التاريخ يتميز باستضافته للعديد من الرموز الأدبية الهامة أبرزهم الشاعر السوري الكبير علي أحمد سعيد الملقب بأدونيس، ومحمود درويش رحمة الله عليه، إضافة إلى القضايا الكبرى التي تثار في الأدب والفكر والسياسة خلال فعالياته.