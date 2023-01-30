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تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية خلال ساعات.. وخسائر «الجرام» تصل لـ12.5 جنيه

كتب:

محمد الدعدع
01:54 م | الإثنين 30 يناير 2023
الذهب

الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بمحلات الصاغة المصرية، حيث تراجع للمرة الثانية اليوم، بنحو 1.5 جنيه، لتصل إجمالي خسائر المعدن الأصفر اليوم إلى 12.5 جنيه، بعد تراجعه 11 جنيها صباحا.

وسجل الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1998.5 جنيه، وعيار 21 الأكثر مبيعا 1740 جنيها، وعيار 18 سعر 1491.5 جنيه، وسجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 13920 جنيها، وهبط سعر الأوقية بالدولار الأمريكي لـ1929.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.