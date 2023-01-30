البورصة تنهي المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق

انتهت أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية المصري، في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2022، حيث خرج من مؤشر EGX30، ومؤشر EGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR عدد 3 شركات في مقابل دخول 3 أخرى.

وشهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI خروج 6 شركات في مقابل دخول 6 أخرى، في حين شهد مؤشر EGX70 EWI خروج 13 شركة انضم 3 منها إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 13 شركة أخرى، أما مؤشر EGX100 EWI فشهد استبعاد 11 شركة، في مقابل دخول 11 أخرى.

وتجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1-7 إلى 31-12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1-1 إلى 30-6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

مؤشر سندات الخزانة

وشهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عددا من التغيرات، خرج من المؤشر 13 إصدارا في مقابل دخول 11 إصدارا من سندات الخزانة، ليصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 33 إصدارا.

يذكر أنّ إدارة البورصة تراجع مؤشرات سندات الخزانة شهريا، وفقا لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية المؤشرات، وفيما يلي عرضا لنتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر EGX30، ومؤشر EGX30 Capped ، ومؤشر EGX30 TR.

الشركات التي انضمت للمؤشر

مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر

إيديتا للصناعات الغذائية

تعليم لخدمات الإدارة

الشركات التي خرجت من المؤشر

الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بنك التعمير والإسكان

بنك قطر الوطني الأهلي

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI

الشركات التي انضمت للمؤشر

إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية

الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

أوراسكوم للاستثمار القابضة

الدلتا للسكر

القاهرة للدواجن

بنك البركة مصر

الشركات التي خرجت من المؤشر

السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك

ماكرو جروب للمستحضرات الطبية - ماكرو كابيتال

بنك قطر الوطني الأهلي

النعيم القابضة للاستثمارات

مصر بني سويف للأسمنت

مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX70 EWI

الشركات التي انضمت للمؤشر

العربية لمنتجات الألبان «آراب ديري - باندا»

الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

النصر للملابس والمنسوجات - كابو

الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

بنك التعمير والاسكان

المصرية للمنتجعات السياحية

أودن للاستثمارات المالية

بنك البركة مصر

التعمير والاستشارات الهندسية

العامة لصناعة الورق - راكتا

كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)

ريكاب للاستثمارات المالية

الشركات التي خرجت من المؤشر

سبيد ميديكال

رواد السياحة - رواد

مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر

إيديتا للصناعات الغذائية

تعليم لخدمات الإدارة

المصرية لنظم التعليم الحديثة

السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك

البنك المصري لتنمية الصادرات

ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال

النعيم القابضة للاستثمارات

الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - ايكون

مصر بني سويف للاسمنت

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX100 EWI

الشركات التي انضمت للمؤشر

العربية لمنتجات الألبان «آراب ديري - باندا»

الجيزة العامة للمقاولات والاستثمارالعقارى

النصر للملابس والمنسوجات - كابو

المصرية للمنتجعات السياحية

أودن للاستثمارات المالية

بنك البركة مصر

التعمير والاستشارات الهندسية

العامة لصناعة الورق - راكتا

كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)

ريكاب للاستثمارات المالية

الشركات التي خرجت من المؤشر

سبيد ميديكال

رواد السياحة - رواد

المصرية لنظم التعليم الحديثة

السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك

البنك المصري لتنمية الصادرات

ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال

النعيم القابضة للاستثمارات

الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون

مصر بني سويف للاسمنت

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري

بنك قطر الوطني الأهلي

نتائج المراجعة الشهرية لمؤشر سندات الخزانة المجمع بالبورصة المصرية

عدد السندات التي تم استبعادها رقم

سندات الخزانة المصرية 11-فبراير-2024

سندات الخزانة المصرية 09 ابريل 2024

سندات الخزانة المصرية 02 يوليو 2024 3

سندات الخزانة المصرية 06 أغسطس 2026

سندات الخزانة المصرية 07 يناير 2027 5

سندات الخزانة المصرية 13 أكتوبر 2023

سندات الخزانة المصرية 05 يناير 2024 7

سندات الخزانة المصرية 12 يناير 2031 8

سندات الخزانة المصرية 06 أبريل 2031

سندات الخزانة المصرية 31 أغسطس 2024

سندات الخزانة المصرية 07 ديسمبر 2024

سندات الخزانة المصرية 04 يناير 2025

سندات الخزانة المصرية 11 يناير 2027

عدد السندات التي تم إدراجها

سندات الخزانة المصرية 09 سبتمبر 2024

سندات الخزانة المصرية 03 فبراير 2025

سندات الخزانة المصرية 12 مايو 2025 3

سندات الخزانة المصرية 07 نوفمبر 2027

سندات الخزانة المصرية 14 يناير 2030

سندات الخزانة المصرية 06 أكتوبر 2025

سندات الخزانة المصرية 13 يوليو 2024 7

سندات الخزانة المصرية 10 أغسطس 2024

سندات الخزانة المصرية 06 يوليو 2026

سندات الخزانة المصرية 02 نوفمبر 2023

سندات الخزانة المصرية 09 نوفمبر 2024