«التعليم»: إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة منتصف فبراير

حسمت وزارة التربية والتعليم، موعد إتاحة النماذج الاسترشادية الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي، للتدريب على امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد إضافة أجزاء مقالية في الامتحانات، لأول مرة.

إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة.. منتصف فبراير

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه ستجري إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة، منتصف شهر فبراير المقبل، (بعد أسبوع من بداية الفصل الدراسي الثاني)، ويطلع عليها الطلاب قبل وقت كاف من امتحانات نهاية العام.

إتاحة نموذج لكل مادة دراسية

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه ستجري إتاحة نموذج لكل مادة دراسية، على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وسوف تكون الأسئلة الواردة بكل نموذج نسخة مشابهة من الأسئلة التي ستأتي للطلاب في امتحانات نهاية العام الدراسي، سواء الاختيار من متعدد ونسبتها 85% أو المقالية ونسبتها 15%.

وحددت وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، إذ تبدأ امتحانات الدور الأول يوم 10 يونيو 2023، فيما تبدأ امتحانات الدور الثاني 19 أغسطس 2023.