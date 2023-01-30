ينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023، تزامناً مع اعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمديريات التعليمية.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023، يوم الأحد 5 فبراير 2023 بالمدارس، مؤكدة حرصها على عدم حدوث تكدس داخل المنشآت التعليمية أثناء إعلان نتائج امتحانات المراحل المختلفة.

فيما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن أعمال تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التيرم الأول مستمرة، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح تتم بدقة وعناية ودقة تامة لإعطاء كل ذي حق حقه.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الاول 2023 على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023.. بالدرجات

وفي نفس السياق، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل حول إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول بالدرجات أم التقديرات، مؤكداً إعلان النتيجة بالدرجات وليس التقديرات مثل الأعوام السابقة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2023 بالدرجات وذلك بعد إدراج أسئلة مقالية في الامتحانات هذا العام.