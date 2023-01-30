كشفت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسعار التذاكر اليوم، حيث طالبت الهيئة، الركاب بالالتزام بمواعيد الرحلات اليوم، وبتعليمات استقلال القطارات خلال الرحلة.

مواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية وأسعار التذاكر

لذا تُقدّم «الوطن» من خلال السطور التالية، التفاصيل الخاصة بمواعيد القطارات من القاهرة للإسكندرية وأسعار التذاكر، كما يلي.

- قطار رقم 902 الإسكندرية - القاهرة: 6.00 صباحًا، الدرجة الأولى 72.8 جنيه والدرجة الثانية 57.2 جنيه.

- قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 7.00 صباحًا، سعر الدرجة الأولى 130 جنيه والدرجة الثانية 104 جنيه.

- قطار رقم 904 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 8.00 صباحًا، سعر الدرجة الأولى 130 جنيه والدرجة الثانية 104 جنيه.

- قطار رقم 900 الإسكندرية - القاهرة: 8.15 صباحًا، الدرجة الأولى 72.8 جنيه والدرجة الثانية 57.2 جنيه.

- قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة: 11.30 صباحًا، الدرجة الأولى 72.8 جنيه والدرجة الثانية 57.2 جنيه.

- قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة: 1:00 ظهرًا، الدرجة الأولى 72.8 جنيه والدرجة الثانية 57.2 جنيه.

- قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 2:00 ظهرًا، سعر الدرجة الأولى 130 جنيه والدرجة الثانية 104 جنيه.

- قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة: 3:30 مساءً، الدرجة الأولى 72.8 جنيه والدرجة الثانية 57.2 جنيه.

- قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة: 18.00 مساءً، الدرجة الأولى 72.8 جنيه والدرجة الثانية 57.2 جنيه.

- قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: 19.00 مساءً، سعر الدرجة الأولى 130 جنيه والدرجة الثانية 104 جنيه

- قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة: 20.10 مساءً، الدرجة الأولى 72.8 جنيه والدرجة الثانية 57.2 جنيه.