تفاصيل مصرع مهندسة ومحامية في حادثي سير بالإسماعيلية اليوم

لقيت فتاة عشرينية مصرعها اليوم الاثنين، جراء حادث تصادم على محور 30 يونيو قرب مركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بينما أصيب شخص آخر ونقل إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تعرض 4 سيارات للتصادم على محور 30 يونيو، بينها سيارتان ربع نقل، صباح اليوم.

تفاصيل حادث مصرع مهندسة

وأسفر حادث الإسماعيلية عن مصرع، نرمين خالد، 27 سنة، مهندسة مدنية، مقيمة بالقاهرة، وإصابة شخص آخر نقلته سيارات الإسعاف إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وقالت المصادر الطبية إنه تم التحفظ على جثمان المهندسة في ثلاجة المستشفى لحين انتداب مفتش الصحة ومعاينتها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما يخضع المصاب لإجراء الأشعات اللازمة للاطمئنان على صحته.

مصرع محامية على طريق التل الكبير

وفي مركز التل الكبير، لقيت محامية مصرعها في حادث مروري على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، خلال عودتها من العمل بمحكمة التل الكبير في الإسماعيلية، وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمان وتسليمه إلى ذويه.

وشيع المئات من أهالي منطقة التعاون بالإسماعيلية جثمان المتوفاة إلى مقابر الأسرة بجبل مريم التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، فيما نعت نقابة المحامين المتوفاة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».