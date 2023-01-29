«تموين الإسماعيلية» لقناة الحياة: إنشاء 7 منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان بالمحافظة

قال أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، إنّه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، تمّ التبكير بمعارض أهلا رمضان.

معرض رئيسي بمساحة تزيد على 500 متر

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل: «في الإسماعيلية تم إنشاء 7 منافذ جديدة من معرض أهلا رمضان في أنحاء المحافظة، وهناك معرض رئيسي في المدينة على حديقة الشيخ زايد بمساحة تزيد على 500 متر به كل السلع سواء الغذائية أو غير الغذائية، وبخاصة السلع الغذائية التي تهم المواطن».

خصومات تصل لـ25%

وتابع أن المعرض يتم بالاشتراك مع الغرفة التجارية في الإسماعيلية تحت رعاية محافظة الإسماعيلية و35 تاجرا وأصحاب توكيلات، بالإضافة إلى منافذ الجيش الثاني الميداني، إذ تبيع منتجات بأسعار مخفضة، و30 عارضة من سيدات الأعمال التابعات للغرفة التجارية، ويوفرن كل السلع وخاصة الأساسية وتتراوح نسبة الخصم من 5% إلى 25%، وبنفس جودة السلع في السوق تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.