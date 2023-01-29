نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد، من خلال الدخول على موقع المحافظة الإلكتروني، وكتابة رقم الجلوس، يمكن للطالب أن يحصل على نتيجته في كل مادة من مواد الفصل الدراسي الأول موزعة على كل المواد، إذ يبلغ إجمالي درجات الفصل الدراسي الأول 140 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

وأعلنت محافظة بورسعيد في بيان صحفي، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد، محددة أرقام كل مادة، وهي: اللغة العربية 40 درجة، واللغة الإنجليزية 30 درجة ، و الدراسات الاجتماعية 30 درجة، والعلوم 20 درجة .

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد بالأرقام

واعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجة الفصل الأول من العام الدراسي 2022/ 2023 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.8 % وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد وقيادات التعليم.

ويمكن للطالب الحضور علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد وأن يعرفها بالأرقام من خلال الرابط: http://www.portsaid.gov.eg/advertisment/e3dadya.aspx أو من خلال مديرية التربية والعليم ببورسعيد وموقعها الرسمي.