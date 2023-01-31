«التعليم» تحدد ضوابط التقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب المسجونين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وآليات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، بالنسبة للطلاب نزلاء السجون العمومية والمؤسسات العقابية، ويقوم الطالب بتحرير نموذج من استمارة التقدم الالكترونية يدويا وتسلم الى مندوب الإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني ليقوم بتسليمها الى لجنة النظام والمراقبة التابع لها والتي تقوم بدورها بتسجيل هذه الاستمارات الكترونيا واعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب من خلال ولى أمر الطالب لاستكمال باقي المستندات المطلوبة.

ضوابط التقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب المحجوزين

كما أوضحت وزارة التعليم، ضوابط التقدم لامتحانات الثانوية العامة للطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، مؤكداً أنه لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمقرات أقسام ومراكز الشرطة أو مديريات الأمن وعلى ولى الأمر اتباع الخطوات الآتية :

- الحصول على موافقة المحامى العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان .

- التقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب لنقل الطالب لأقرب سجن عمومي على سبيل الأمانة وعودته المحبسة مرة أخرى بعد أداء الامتحان.

تحرير الاستمارة الإلكترونية

-تحرير الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها للتقدم للامتحان بمعرفة ولى أمر الطالب.

- تسلم الاستمارة الإلكترونية بمشتملاتها إلى مندوب شئون الطلبة بالمديرية التابع لها بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب

- يقوم ولى الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني ملحوظة : فى حالة عدم وصول الطالب للسن القانوني المسموح به لدخول السجن العمومي ( قاصر ) يتم إتباع نفس الخطوات السابقة ويتم نقل الطالب إلى المؤسسة العقابية .