ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المواد المخدرة بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل مطلوب على ذمة قضايا وبحوزته كمية من مخدر الشابو قبل ترويجها على عملائه من راغبي الكيف بدائرة قسم شرطة طهطا شمال المحافظة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عقب ورود معلومات إلى ضباط وحدة مكافحة المواد المخدرة، بقيام «أشرف. م»، عامل، يقيم بدائرة قسم شرطة طهطا، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة ترويج المخدرات.

كمية من الشابو المخدر

عقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة، أمكن من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الشابو المخدر تزن 200 جرام تقريبا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبالكشف عن المتهم، تبين أنه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف بحيازته المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

العقوبة القانونية

وقال مهران محمد، محام، إن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد بدءا من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «محمد» في تصريح لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34 أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام طبقا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.