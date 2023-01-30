افتتاح 6 منافذ جديدة لمعرض «أهلا رمضان» في سوهاج بتخفيضات تصل لـ35%

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين بمحافظة سوهاج، افتتاح 6 منافذ جديدة لمعرض «أهلا رمضان» في مراكز جرجا والبلينا وأخميم والمراغة والمنشأة وساقلته 35، بتخفيضات تبدأ من 15% حتى 35% وفقا للسلعة.

وأشار مدير المديرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم حساب أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والبيض والألبان، وفقا لسعر اليوم بالبورصة الخاصة بكل سلعة، مع إضافة سعر النقل، والتوزيع من منافذ الإنتاج، حيث يتم جلب الدواجن والخضروات والفاكهة من محافظات الإنتاج.

مشاركة تجار بمعرض أهلا رمضان

وأضاف «إبراهيم»، أنه تم اشتراك العديد من كبار التجارة بمعرض أهلار مضان وبمبادرات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، عبر البيع بالمنافذ المتحركة، وسيارات المبادرة، والمنافذ الثابتة.

منافذ معرض أهلا رمضان بسوهاج

تنتشر منافذ معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة بمحافظة سوهاج، لتصل إلى 78 منفذا ثابتا ومتحركا، بالاشتراك مع مبادرات أمان وكلنا واحد وسلاسل السوبر ماركت الكبرى بمحافظة سوهاج، وسيارات محافظة سوهاج ومنافذ بيع السلع التموينية.