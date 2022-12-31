«السكة الحديد» تعلن موعد تشغيل قطار التالجو لخط «القاهرة / أسوان»

كشف مصدر بالهيئة القومية للسكك الحديدية، أن القطار التالجو في الوقت الراهن في مرحلة التشغيل التجريبي وتستمر لمدة شهر للتأكد من كل الإجراءات التقنية الخاصة به، استعدادًا لتشغيله فعليًا للركاب على الخط القبلي «القاهرة / أسوان» في شهر يناير من العام الجديد 2023.

سعر التذكرة قد يصل إلى 400 جنيه

وقال المصدر لـ «الوطن»، إنه جاري تحديد سعر تذكرة القطار التالجو الإسباني الفاخر لخط الوجه القبلي «القاهرة / أسوان»، وأنها قد تصل إلى 400 جنيه للدرجة الأولى.

وأوضح المصدر خلال حديثه، أن زمن رحلة القطار التالجو الإسباني الفاخر سيستغرق في زمن وصوله مدة أقل 3 ساعات عن نظيرة من القطارات الآخرى، نظرًا لسرعته التي تصل إلى 1460 كيلو مترًا في الساعة الواحدة.

تحرك فوري في حالة الأعطال

وفي السياق ذاته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الدولة لشؤون النقل والمواصلات، في بيان سابق، أن الهيئة القومية للسكة الحديد تشهد تطورًا ملموسًا على كافة الأصعدة، خاصةً التعاقدات الضخمة التي جرى الاتفاق عليها من جرارات وعربات قطارات، لتقديم خدمة رفيعة المستوى للمسافرين مستقلي القطارات.

وأضاف أنه في حالة حدوث أي مشكلة في القطارات، يجرى التحرك الفوري من جميع أطراف الهيئة، لعدم تعطيل حركة سير القطارات ومصالح المواطنين.