كيف تتغلب على مشكلات توقف الهواتف المحمولة فجأة؟.. إليك عدة طرق

تتعرض الهواتف المحمولة، إلى مشكلات شائعة قد تسبب إزعاجا لدى البعض، ولعل أبرز هذه المشاكل هو استنزاف طاقة البطارية بشكل غير معتاد، وتحدث هذه المشكلة بسبب عدة عومل أبرزها استخدام التطبيقات، ويمكن التغلب على هذه المشكلة بإعادة تشغيل الهاتف، بالإضافة إلى تحديث تطبيقاتك، فقد تكون هناك مشكلة في تطبيق معين، جرى إصلاحها في تحديث جديد، أما إذا كان الهاتف قديما فقد تنفذ بطاريته بسرعة.

توقف الشاحن عن العمل

ويعد توقف الشاحن عن العمل، من المشكلات الشائعة التي تواجه مستخدمي أندرويد، وعادة ما يكون هذا الأمر مرتبطًا بمنفذ الشحن أو الكابل، لذا يجب تحديد سبب المشكلة بتجربة شحن الهاتف باستخدام كابل أو شاحن آخر، وإذا لم يبدأ الهاتف بالشحن قم بفحص منفذ الشحن بحثًا عن أي كسر به، أما في حالة استمرار المشكلة فمن الممكن أن منفذ الشاحن تعرّض للتلف، بحسب «البوابة العربية للتقنية».

عدم استجابة الهاتف وتوقف التطبيقات

الهاتف لا يستجيب، استخدام الهواتف لفترة طويلة من الوقت، يؤدي إلى توقفها فجأة، وإعادة تشغيل الهاتف تحل هذه المشكلة، وفى بعض الحالات توقف الهاتف لا يمكن معه إعادة تشغيله بالطريقة المُعتادة ففي هذه الحالة يكون فرض إعادة التشغيل Force Restart، هو الحل ويمكنك القيام بذلك بالضغط فوق مجموعة من الأزرار، أو مفتاحي التشغيل وخفض مستوى الصوت معًا في الوقت نفسه.

توقف تطبيق معين، عن العمل وهذا أمر شائع، ويمكن حل هذه المُشكلة عن طريق فرض الإغلاق للتطبيق، عن طريق فتح قائمة التطبيقات الحديثة وسحب التطبيق الذي توقف عن العمل من الشاشة، أو الانتقال إلى الإعدادات واختار التطبيقات ثم حدد التطبيق الذي ترغب في إغلاقه، وانقر فوق خيار فرض الإغلاق.