كواليس سقوط لص الهواتف المحمولة في القاهرة.. ارتكب 3 جرائم بأسلوب الخطف

ملامح يبدو عليها الخوف ونبرة متوترة، جلس المتهم بسرقة الهواتف المحمولة، أمام جهات التحقيق بمحافظة القاهرة، يُدلي باعترافاته حول ارتكابه للواقعة التي لم تكن الأولى، بل تخصص في ممارسة النشاط الإجرامي ذاته، وارتكب 3 جرائم أخرى، ومن ثم أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف

في إحدى زوايا شارع المطرية التابع لمديرية أمن القاهرة، وقف المتهم يتربص ضحاياه، لممارسة نشاطه غير المشروع بسرقة الهواتف المحمولة منهم بأسلوب «الخطف»، وبيعها بثمن بخس عن سعرها الحقيقي.

الواقعة الأخيرة كانت نهاية مسيرة لص الهواتف المحمولة، بعد أن استخدم المتهم أسلوبه المعتاد في السرقة «أسلوب الخطف»، واستولى على هاتف محمول من أحد الأشخاص وفر هاربا، لكن رجال الأمن كانت له بالمرصاد، إذ تم القبض عليه بحوزته 3 هواتف محمولة حال محاولته بيعها.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، لدى صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمناقشته عن مصدر تحصله على الهاتف اعترف بسرقته من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأسلوب «الخطف»، وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده، ضبط 3 هواتف محمولة بمسكنه.

العقوبة المتوقعة للمتهم

وتعليقا على ذلك، أوضح المحامي محمد ثابت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، مبينًا أنَّ الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.