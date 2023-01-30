«الأرصاد» تحذر الصيادين في 5 محافظات بسبب ارتفاع الأمواج: يستمر يومين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الصيادين في المحافظات الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وهي «الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والعريش ومرسى مطروح»، من ارتفاع الأمواج بدءاً من الغد ولمدة يومين، ما يصعب حركة الصيد ويشكل خطورة عليهم.

اضطراب الملاحة في 5 محافظات

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن صيادي 5 محافظات مطلة على البحر الأبيض المتوسط سيواجهون صعوبة في عمليات الصيد، نظرا لاضطراب عملية الملاحة البحرية بدءاً من ليلة غداً الثلاثاء على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر، وهو الأمر الذي يستمر لبعد غد الأربعاء.

حالة الطقس غدا بمحافظات البحر الأبيض المتوسط

يأتي ذلك تزامنا مع الأجواء الشتوية خلال نوة الكرم، وانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالتحديد محافظات البحر الأبيض المتوسط، مع نشاط للرياح الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع غدا سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تغزر أحيانا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.