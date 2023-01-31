خريطة أماكن معرض أهلا رمضان الجديدة بالمحافظات بتخفيضات 35%

وفرت مديريات التموين بالمحافظات عدة منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان للسلع الغذائية المخفضة، استكمالا لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل حتى 35% بكل السلع الغذائية والاستهلاكية، قد بدأتها بالعديد من الفروع افتتحت مع بداية يناير الجاري، لتفتتح مديريات التموين عدة فروع أخرى ثابتة ومتحركة.

أماكن منافذ معرض أهلا رمضان بالمحافظات

وتنشر «الوطن» أماكن معرض أهلا رمضان 2023 الجديدة..

المنيا: افتتحت مديرية التموين بمحافظة المنيا منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان 2023 في مركز ملوي بشارع العرفاني امتداد توني بك بجوار سور الإدارة التعليمية، ومعرض بمركز العدوة بجوار الكوبري القديم على البحر اليوسفي.

القليوبية: أعلنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية فتح منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان بمدن الخانكة وطوخ والقناطر الخيرية ليصل عدد المعارض في أنحاء القليوبية إلى 5 معارض حيث افتتح سابقا معرض بشارع فريد ندا ومعرض بميدان المؤسسة.

الإسكندرية: افتتاح منافذ جديدة لـ«أهلا رمضان» أمام كلية طب الأسنان بالأزاريطة ومنفذ بشارع مصطفى فهمي بجليم ومنفذ بطريق الحرية بجناكليس، ومنفذ بشارع جمال عبد الناصر في السيوف.

الدقهلية: افتتحت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية منافذ اهلا رمضان بمدن منية النصر ودكرنس والسنبلاوين.

كفر الشيخ : عدة منافذ حديدة لـ«أهلا رمضان» افتتحتها مديرية التموين بكفر الشيخ بينها منفذ بجوار دوران منطقة الـ47، بشرق مدينة كفر الشيخ، و6 في مدن كفر الشيخ وبلطيم والحامول وفوة وسيدي غازي وسيدي سالم.

سوهاج: بمحافظة سوهاج صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل مديرية التموين بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، بأنه يجري افتتاح 7 منافذ جديدة لمعرض أهلا رمضان في مدن أخميم وساقلتة وجرجا والبلينا والمراغة وساقلتة والمنشاة.

تخفيضات حتى 35% على سلع معرض أهلا رمضان

تضم منافذ معرض أهلا رمضان بالمحافظات السلع التموينية، التي تشمل الأرز والسكر والزيت والسلع الاستهلاكية الأخرى، فضلا عن الخضروات والفاكهة، طازجة واللحوم والمجمعات والدواجن والألبان بتخفيضات تبدأ من 15% حتى 35%.