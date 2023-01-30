«التموين» تضخ السلع لركن «أهلا رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ السلع الغذائية بركن «أهلا رمضان»، داخل المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية، بصورة يومية، تزامنا مع تدشين المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

مئات السيارات المتنقلة تجوب المحافظات والشوارع

وأكدت وزارة التموين، في بيان لها، أن المئات من السيارات المتنقلة تجوب حاليا المحافظات والشوارع الرئيسية في الميادين لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الأساسية من الأرز والسكر والزيت.

عدد معارض أهلا رمضان

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من ‏معارض أهلا رمضان، وأن عدد ‏المعارض التي تم افتتاحها تخطى الـ 200 معرض بكل ‏المحافظات.

وأعلنت وزارة التموين، عن إقامة عدد كبير من الشوادر بالقرى ‏والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، ‏والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.‏

ضخ السلع للمجمعات الاستهلاكية

من جانبه، قال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، إن الدكتور علي المصيلحي يتابع يومياً ضخ السلع بتلك ‏المعارض، إضافة إلى توافرها بالمجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية، وأكد المتحدث الرسمي أن التخفيضات ‏بتلك المعارض تتراوح ما بين 25% و30%.

ونوهت وزارة التموين، بأن جميع السلع متوفرة بمعارض «أهلا رمضان»، بأسعار مخفضة للمواطنين المترددين على فروع المجمعات ‏الاستهلاكية لشراء احتياجاتهم من السلع وخاصة السلع الرمضانية التي تقل عن مثيلاتها في السلاسل ‏التجارية وهي نفس نسب التخفيضات في معارض أهلا رمضان الرئيسية والمقامة حاليا في المحافظات.