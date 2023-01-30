افتتاح 6 معارض «أهلا رمضان» بقرى مركز مغاغة في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، إقامة 6 معارض «أهلا رمضان» بالمركز والقرى التابعة له، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بالأسعار التي تتناسب مع جميع فئات المواطنين.

توافر كافة السلع بأسعر مخفضة

من جانبه، تفقد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، عددًا من المعارض المقامة على مستوى المركز والقرى التابعة له وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة ما بين 25 % إلى 30 %، مشيرًا إلى أن المعارض تشمل جميع القري التابعة للمركز، منها إقامة معرضين بزمام المركز، وإقامة معرض بزمام كل قرية من القري التابعة للمركز، للتسهيل على المواطنين من مختلف الفئات لشراء كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

تفقد مشروعات حياة كريمة بالمعصرة

على جانب آخر، أجرى الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية المعصرة بمركز ملوي، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول جميع الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة المنيا، حيث تحظى قرية المعصرة بمركز ملوي، بنصيب كبير من المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية.

وتفقد نائب المحافظ، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة، حيث شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية، وكذلك أعمال التشطيبات لمبنى خدمات مركز تنمية الاسرة التابع للتضامن الاجتماعي، ومجمع الخدمات الزراعي، وكذلك الوحدة البيطرية ومركز شباب المعصرة ومكتب البريد، كما تفقد التجهيزات الخاصة بمجمع الألبان واستمع لمراحل الإنتاج بالمجمع.