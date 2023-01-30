رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: لا نقص للسلع في معارض «أهلا رمضان»

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن هناك متابعة مستمرة لمعارض «أهلا رمضان»، التي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية، في شبرا الخيمة وبنها وطوخ والخانكة والقناطر الخيرية، التي بلغت 5 معارض، ويتم بيع السلع الغذائية بها بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين، ورفع المعاناة عن المواطنين بتخفيضات وعروض تصل إلى 30%.

معاينة أكثر موقع لإقامة منافذ جديدة من اهلا رمضان بالقليوبية

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء

تجهيز أكثر من معرض أهلا رمضان لسد احتياجات مواطني القليوبية

وأشار «عطية»، إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض من سلسلة أهلا رمضان لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء 5 معارض «أهلا رمضان»، حتى الآن، في بنها في شارع فريد ندا، وشبرا الخيمة بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، وأيضًا بالخانكة أمام مجلس المدينة، مقام على مساحة 600م2 وبمشاركة 16 عارضا في 16 باكية، ومعرض أهلا رمضان بطوخ، بشارع المحكمة بجوار السنترال مقام على مساحة 300م2 بمشاركة 7 عارضين بعدد 9 باكية ومعرض أهلا رمضان بالقناطر الخيرية، بجوار المدرسة الثانوية الصناعية، على مساحة 700م2 تقريبا بمشاركة 12 عارضا في 13 باكية.