اعترافات متهم بقتل بائع بسبب الثأر في الجيزة: «دافع عن نفسه وعورني»

«اللي حصل إن أخوه قتل أخويا من كام سنة، وعشان كده أنا قررت أخذ بتاري وأقتله، ولما شوفته في الشارع ضربته أكتر من طعنة، والضحية دافع عن نفسه وعورني، وبعد كده أنا هربت لغاية ما الشرطة قبضت عليا».. بتلك الكلمات اعترف عامل بقتل شاب يدعي محمد 29 سنة في منطقة العمرانية، إذ كشف كواليس جريمته والدافع وراء إقدامه على ارتكابها.

تحقيقات موسعة

وبعد تحقيقات موسعة، أجرتها جهات التحقيق في تلك الجريمة تضمنت اعترافات المتهم، وبعد تحريات دقيقة ومكثفة من قبل رجال المباحث، استعانوا فيها بكاميرات رصدت المتهم قبل وبعد تنفيذ الجريمة وشهود عيان، أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم مرتكب الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إجراء التحريات في الواقعة، كما جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

المتهم يمثل جريمته

واستدعت جهات التحقيق شهود العيان لسؤالهم حول ملابسات ما حدث فى لحظة ارتكاب المتهم للجريمة، كما استدعت أهلية المجني عليه لسؤالهم.

واصطحبت جهات التحقيق المتهم في حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الجريمة داخل أحد شوارع منطقة العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة، وراح المتهم يمثل جريمته ويروي أمام جهات التحقيق كيف قابل المجني عليه داخل الشارع، وسدد له أكثر من طعنة في جسده، حتى سقط أرضًا والدماء تملىء المكان، وقيامه بالهروب عقب ذلك حتى قام رجال الشرطة بضبطه.

بكاء لا يتوقف

وتجمع الأهالى والجيران عند منزل أسرة المجني عليه، محاولين التخفيف عن الأسرة، إذ كان يعمل بائع بمنطقة العمرانية، ومشهودًا له بالسمعة الطيبة، وفي جنازة حضرها المئات شيعوا جثمان المجني عليه الى مثواه الأخير، وجرى دفنه في مقابر العائلة.

طعنات

بداية تلك الواقعة، كانت بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد مقتل شاب داخل إحدى شوارع منطقة العمرانية بالقاهرة، وعقب البلاغ انتقل رجال الشرطة تبين سقوط شاب جثة هامدة أرضًا والدماء تتساقط من جسده.

وبالفحص تبين أن المجني عليه تلقى عدة طعنات فى جسده، وباستخدام التقنيات الحديثة والتحريات المكثفة تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكب الجريمة وعقب تقنيين الإجراءات، وجرى ضبطه وإاقتياده الى قسم الشرطة، كما أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة.

قانون العقوبات تضمن عقوبة إرتكاب جريمة القتل، ولكشف تلك العقوبة أوضح الدكتور عبد الله محمد عبد الله الخبير القانونى خلال حديثه لـ«الوطن» أنه يحكم على مرتكب جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.