أماكن سقوط أمطار رعدية على 5 محافظات غدا.. بينها البحيرة والإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، حيث تشير توقعات الخبراء إلى عودة الأمطار مرة أخرى، وتكون غزيرة إلى رعدية على عدة محافظات، لا سيما السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا، وشديدة البرودة على جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تشمل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، وذلك بنسبة تتراوح بين 40% و60% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتشير التوقعات أن أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية تكون متوسطة بنسبة تترواح من 40% إلى 50%، وذلك في مناطق ومحافظات بورسعيد ورفح والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ومدن القناة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط الأمطار حتى يوم الخميس المقبل 2 فبراير، بنسبة 30% تقريبا على عدة محافظات من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.