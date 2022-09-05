تردد قناة كراميش 2022 على النايل سات.. «سلي أولادك في الإجازة»

تزداد معدلات البحث عن تردد قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات، قبل انتهاء إجازة العام الدراسي، والاستعدادات لعام دراسي جديد على الأبواب، ومن بين القنوات التي تحظى بنسب بحث كبيرة، تردد قناة كراميش التي تقدم مجموعة كبيرة من البرامج المخصصة للأطفال وأفلام الكارتون.

وفيما يلي يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي يقدمها على مدار اليوم، تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات، فضلا عن تردد قنوات الأطفال الأخرى لمتابعة البرامج الترفهية وأفلام الكارتون.

تردد قناة كراميش 2022

يمكن تحميل تردد قناة كراميش 2022 من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر ضبط المعلومات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11643.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

ترددت قنوات الأطفال 2022

وفضلا عن قناة كراميش، يمكن للآباء والأمهات ضبط عدد كبير من قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي مناسب لصغار السن، وهي كما يلي:

تردد قناة طيور بيبي 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.