تردد قناة كراميش 2022 من الكلمات التي تشهد عمليات بحث موسعة عبر المحركات العالمية، خاصة من قبل أولياء الأمور، نظرًا لما تقدمه من محتوى يناسب الأطفال.

وفي السطور التالية، ينشر موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي يقدمها على مدار اليوم، تردد قناة كراميش 2022 على القمر الصناعي نايل سات، إضافة إلى تردد قنوات الأطفال المجانية.

تردد قناة كراميش 2022

ويمكن لأولياء الأمور تنزيل تردد قناة كراميش 2022 من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر ضبط المعلومات الآتية:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11643.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

ترددت قنوات الأطفال 2022

ويمكن تنزيل ترددات قنوات الأطفال التي تقدم محتوى ترفيهي مناسب لصغار السن، بشكل مجاني ومفتوح على القمر الصناعي نايل سات وهي كما يلي:

تردد قناة طيور الجنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة سمسم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة تنة ورنة 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة توم وجيري 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11355.

- الاستقطاب: عمودي V.

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.