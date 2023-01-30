نائب رئيس «الأمة السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: فتح باب الانضمام للاتفاق الإطاري ضروري

قال الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إن حزب الأمة القومي تحرك وتحدث إلى إخوانه داخل «الحرية والتغيير»، وما يعرف بالمجلس المركزي ومؤسساته بأن باب الانضمام إلى الاتفاق الإطاري يجب أن يفتح من جديد.

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «اتصلنا بالأطراف الأخرى الخارجية وجلسنا معهم ووصلنا معهم لبعض التفاهمات أننا لابد أن نكون جزءا من عملية تفعيل الاتفاق الإطاري بالتوافق على ثوابت ومعاني ثابتة، وهناك بعض الأشياء التي يمكن أن تضاف وبعض الملاحظات يجب أن تؤخذ بالاعتبار، لذلك فحزب الأمة لم يقف موقف المتفرج من الأوضاع المحيطة».

وتابع: «هناك بعض المكونات السياسية وبعض الأشخاص داخل الحرية والتغيير لا يطمئنون إلى أن انضمام آخرين للاتفاق الإطاري، ويرون في ذلك عكس مصالحهم، ويرون أن ذلك نتيجة أزمات سياسية وخلافات وإقصاءات وعزل في قضايا سابقة».

واستطرد: «أعتقد أنهم ينتصرون لذاتهم وليس الانتصار للوطن، وندعو للانتصار للوطن الذي يتطلب السمو فوق كل شيء».