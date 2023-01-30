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إصابة شخصين في حادث تصادم قبل مطلع فيصل بالجيزة

كتب:

 جيهان عبد العزيز
06:24 م | الإثنين 30 يناير 2023
اسعاف _ صورة أرشيفية

اسعاف _ صورة أرشيفية

أصيب شخصان في حادث تصادم قبل مطلع كوبري فيصل، ونُقلا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد بإصابة شخصين في حادث تصادم قبل مطلع كوبري فيصل، وأمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث الرائد أحمد الأبيض، معاون المباحث بالانتقال سريعا إلى مكان الحادث.

نقل المصابين الى المستشفى

وتبين من الفحص أن عامل دليفري قائد دراجة بخارية مصاب بكسر بالجمجمة والحالة العامة سيئة، واصطدم بطالب في أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته بكسر بالقدم وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل المصابون إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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