إصابة شقيقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وابنتها في حادث تصادم بالشيخ زايد

أصيبت شقيقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وابنتها في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، وانتقل رجال الشرطة الى مكان الواقعة، وكذلك سيارات الإسعاف، وتم نقلهما لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

تفاصيل الحادث بدأت بتلقي اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إخطارا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بوصول السيدة عايدة عبد الناصر، 74 سنة، ومقيمة في حي الدقي شقيقة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وابنتها دينا عبد الحميد، 48 سنة.

وبالانتقال والفحصن تبين أنه أثناء قيادة الأولى لسيارته بمحور 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان، اصطدمت بالجزيرة بمنتصف الطريق، ما أسفر عن إصابة كل منهما بإصابات طفيفة بالرأس.

نقل المصابتين الى مستشفي الشيخ زايد

ونُقلت المصابتين لمستشفى زايد التخصصي، وتم رفع السيارة بواسطة أقاربهما إلى محل سكن حفيدها بأحد الكمبوندات، وحُرر محضر بالواقعة، بالواقعة لمباشرة التحقيقات.