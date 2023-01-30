مدير تحرير «الوطن»: الحكومة جاهزة لنقل 50 ألف موظف بمنظومة النقل الذكي

استعرض الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، أبرز الأخبار اليوم الإثنين، خلال استضافته في برنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية DMC، وتقديم الإعلامية أسماء يوسف.

انتقال أعمال الحكومة للعاصمة الإدارية

واستهل «عبدالراضي»، حديثه عن العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا إنّ انتقال أعمال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حدث مهم ينتظره المصريون، لافتا إلى جهود الحكومة في توفير شبكة نقل متكاملة لنقل نحو 50 ألف موظف، بين المونوريل والقطار الكهربائي ومترو الأنفاق.

وأشار مدير تحرير جريدة «الوطن»، إلى إضافة إلى إعلان وزارة النقل التعاقد مع عدد من الشركات لنقل المواطنين من خلال 370 أتوبيسا، فضلًا عن تطبيق منظومة النقل الذكية بداية من العام المقبل، وبدأ بالفعل التشغيل التجريبي لهذه المنظومة.

أداء بطولي لمنتخب اليد

وفي مجال الرياضة، أشاد عبدالراضي، بالأداء البطولي الذي قدّمه منتخب اليد المصري، قائلا إنّ كرة اليد المصرية وضعت مصر منذ 1993 أي منذ نحو 30 عاما، بين الثمانية الكبار باللعبة على مستوى العالم.

وأشار مدير تحرير الوطن، إلى أنّ المنتخب المصري لكرة اليد، حقق هذا العام أرقاما قياسية لأول مرة، أبرزها الفوز بـ5 مباريات متتالية بكأس العالم، إضافة إلى فوز المنتخب الكرواتي بفارق كبير وهو بطل العالم، إذ لم تهزم كرواتيا بهذا الفارق بتاريخها في كرة اليد.