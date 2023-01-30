إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم نتيجة السرعة الزائدة بحدائق أكتوبر

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي نتيجة السرعة الزائدة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم على طريق الفيوم بدائرة القسم، وأمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، بالانتقال سريعا إلى مكان الحادث.

سحجات وكدمات

وتبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة سائق 50 سنة وبصحبته 3 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اصطدمت به من الخلف سيارة ملاكي قيادة رجل أعمال بسبب السرعة الزائدة نتج عنها انقلاب الميكروباص وحدوث الاصابات وتلف بالسيارتين.

ورفعت آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.