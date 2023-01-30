نائب رئيس «الأمة السوداني» لقناة القاهرة الإخبارية: وحدة الجبهة الداخلية صمام الأمان لمواجهة المخاطر

قال الفريق صديق إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني، إن أهم ما يحتاجه الشعب السوداني الآن هو وحدة الجبهة الداخلية التي تشكل صمام الأمان لمواجهة مخاطر كثيرة داخل وخارج السودان.

وأضاف خلال استضافته بلقاء خاص يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ليس لدي تواصل مع الحرية والتغيير، ولكن في داخل الحزب وممثلي حزب الأمة يتحدثون بأن بعض أعضاء الحرية والتغيير يستمعون ويبدون نوعا من المرونة، لكن سرعان ما تخرج إلينا بعض الجماعات تقول عكس ذلك، فالناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير الأسبق تحدث بلهجة كأننا أغلقنا باب الانضمام نهائيا للاتفاق الإطاري، وهذا أمر غير صحيح».

وتابع نائب رئيس حزب الأمة القومي السوداني: «هناك من داخل الحرية والتغيير من يعتقد أنه سيأتي إلى هذا المشروع وهو زاهي ومنتصر، وكأنها معركة فيها منتصر ومهزوم، ولكنها معركة انتصار السودان وانقاذ السودان ووحدة الشعب السوداني».