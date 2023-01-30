مصرع وإصابة 4 عمال سقطوا من أعلى سقالة في أكتوبر

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر سقوطهم من أعلى سقالة أثناء عملهم بمبنى تحت الإنشاء في مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بواقعة السقوط

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من الأهالي بسقوط 4 أشخاص من أعلى سقالة أثناء عملهم في مبنى تحت الإنشاء بمنطقة السادس من أكتوبر، و على الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث المقدم إسلام المهدواوي رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

مصرع عامل واصابة 3 آخرين

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام العمال بأعمال البناء اختل توازنهم وسقطوا من أعلى السقالة فتوفي وأصيب 3 عمال بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.