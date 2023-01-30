تفاصيل مشروع تطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد.. الانتهاء من خط أسيوط قريبا

اتخذت الدولة خطوات جادة وملموسة في تطوير الخدمة، إذ جرى رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لعدد القطارات، وتعمل هيئة السكك الحديدية على مشروعات تطوير نظم الإشارات، في إطار خطتها لرفع كل مستويات السلامة والآمان والحد من تدخل العنصر البشري.

مشروعات تطوير نظم الإشارات

ترصد «الوطن» بالتفصيل في التقرير التالي، وفق بيان رسمي، تفاصيل مشروعات تطوير نظم الإشارات، والتي تجرى من خلال تحويلها لتحويلها من النظام الميكانيكي إلى الإلكتروني، لرفع مستويات السلامة والآمان والحد من تدخل العنصر البشري كالآتى:

- خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وتم الإنتهاء من تطوير الخط.

- الانتهاء من تجديد السكك وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وإنشاء مركز تحكم رئيسي لخط القاهرة - الإسكندرية للسكة الحديد بطول 208 كم ويشمل الخط (80 مزلقان ) و 19 برج رئيسي و 15 برج ثانوي.

- انتهاء خطة تطوير رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لعدد القطارات.

- خط بني سويف – أسيوط بطول 205 كم وبلغت نسبة التنفيذ 92 %، والانتهاء في أبريل القادم.

- دخول عدد 13 برجا للخدمة من إجمالي 15 برجا بطول 200 كم سكة مكهربة.

- خط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كم وبلغت نسبة التنفيذ 84 % والانتهاء في يونيو المقبل.

- دخول عدد 11 برجا للخدمة من إجمالي 17 برج بطول 110 كم سكة مكهربة.

- خط بنها – بورسعيد بطول 214 كم وبلغت نسبة التنفيذ 84 % وسيتم الإنتهاء بنهاية العام الحالى

- دخول عدد 7 أبراج للخدمة من إجمالي 21 برج بطول 75 كم سكة مكهربة .

- خط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم وبلغت نسبة التنفيذ 13 % وسيتم الإنتهاء في أغسطس 2024.

- جاري العمل في عدد 10 أبراج من إجمالي 14 برجا.