صحيفة أمريكية: أوكرانيا تتوقع انضمامها للاتحاد الأوروبي بعد عامين

كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أن دولة أوكرانيا ترى نفسها أنها ستكون ضمن الاتحاد الأوروبي خلال عامين فقط في الوقت الذي يرى الخبراء أن هذا تفاؤل مبالغ فيه.

وذكر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، أنه يتوقع انضمام بلاده إلى الكيان الأوروبي خلال سنتين، وجاءت هذه التصريحات قبل أيام من اجتماع بين كييف والاتحاد الأوروبي الذي سيكون الجمعة المقبل.

موعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وصرح رئيس الوزراء للصحيفة الأمريكية، بأنه يتوقع أن يكون 2023 عام بداية المفاوضات قبل دخول الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي عقب بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

دعم بولندي لأوكرانيا

وتدعم بولندا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مع ضرورة تسهيل الانضمام في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية القائمة، ولكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في مايو الماضي أن دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستمر عدة عقود على الأرجح.

أحدث المنضمين للاتحاد الأوروبي

وكانت دولة كرواتيا أحدث دولة منضمة إلى الاتحاد الأوروبي، وبدأت في استخدام عملة اليورو الموحدة والتنقل بدون تأشيرات بين دول الكيان الأوروبي.

انتقاد لرئيس وزراء أوكرانيا

ووصفت الجريدة الأمريكية أن حديث رئيس وزراء أوكرانيا يمثل تحديا لقرارات الاتحاد الأوروبي التي تأخذ وقتا طويلا، وليست سهلة كما يتوقع رئيس الوزراء.