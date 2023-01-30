رئيس وزراء أوكرانيا: لدينا خطة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون عامين

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أن بلاده لديها خطة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في غضون العامين المقبلين.

وقال «شميهال» في تصريح نقلته وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية الرسمية: «لدينا خطة طموحة للغاية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غضون العامين المقبلين، لذلك نتوقع أنه في هذا العام، يمكننا بالفعل أن نمر بمرحلة ما قبل الدخول في المفاوضات».

انعقاد القمة الأوكرانية الأوروبية القادمة.. 3 فبراير

وأضاف: «من المنتظر أن تتطرق القمة الأوكرانية الأوروبية القادمة المقرر عقدها في كييف، في 3 فبراير المقبل، لهذه القضية، معربا عن أمله في أن تتمكن أوكرانيا من تحقيق قفزة كبيرة إلى الأمام نحو هذا الهدف، لا سيما في مجالات محددة مثل إبرام اتفاقية بشأن نظام بدون تأشيرة للسلع الصناعية وتعليق الرسوم الجمركية على الصادرات الأوكرانية لمدة عام آخر وإحراز تقدم نشط بشأن الانضمام إلى نظام المدفوعات الأوروبية الموحدة SEPA وإدراج أوكرانيا في منطقة التجوال الخاصة بالهاتف المحمول في الاتحاد الأوروبي».

وتابع: «نتوقع تقدما وتسريعا في طريقنا نحو توقيع هذه الاتفاقيات»، مؤكدا أن حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تأخذ الفساد على محمل الجد وتكافحه بشدة، مستشهدا في ذلك بعزل مسؤولين تورطوا في قضايا فساد في وقت سابق من هذا الشهر.

كييف على استعداد لمراجعة تشريعاتها الأخيرة

وأردف: «لسوء الحظ، لم يولد الفساد بالأمس، لكننا على يقين من أننا سنقضي عليه»، مشيرا إلى أن هذه القضية تعد مفتاح مسار انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار رئيس الوزراء الأوكراني، إلى أن كييف على استعداد لمراجعة تشريعاتها الأخيرة بشأن المحكمة الدستورية العليا لتلبية مطالب كل من المفوضية الأوروبية ولجنة البندقية، وهي هيئة استشارية لمجلس أوروبا.