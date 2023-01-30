خبير عسكري روسي: أوكرانيا تعمل على تقوية التحصينات القديمة وبناء جديدة

تستمر الأزمة الأوكرانية في تطوراتها المتسارعة والمتلاحقة سواء في الميدان أو في تصريحات المسؤولين من الأطراف المنخرطة من روسيا من جانب، وفي الجانب الآخر «كييف» والحلفاء الغربيون «الولايات المتحدة الأمريكية والناتو».

وتقوم الحكومة الأوكرانية، بإرسال تعزيزات عسكرية إلى بلدة «شاسوف يار» الواقعة في ضواحي مدينة «باخموت» أو «أرتيوموفسك»، وفقا لما صرح به الخبير العسكري الروسي المتقاعد أندريه ماروتشكو، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«ماروتشكو»: أوكرانيا تعمل على تقوية التحصينات القديمة

وأضاف «ماروتشكو»، أن القوات الأوكرانية، تعمل على تقوية التحصينات القديمة وبناء تحصينات جديدة، مشيرا إلى نصب حقول ألغام.

وفي وقت سابق، دعا رئيس مؤتمر ميونخ للأمن كريستوف هيوسجن، إلى إرسال طائرات مقاتلة «إف 16» أو مقاتلات سوفيتية من المخزونات القديمة في ألمانيا إلى «كييف»، موضحا للهيئة العامة للبث الإذاعي الألمانية «أيه آر دي»، أن القانون الدولي، يتيح للقوات الأجنبية تزويد «كييف» بالأسلحة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، لن تبدأ «واشنطن» إمدادات «كييف» بدبابات «أبرامز إم 1 إيه 2» الأمريكية قبل نهاية العام الجاري 2023، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وأضافت أن واشنطن وعدت في وقت سابق، بنقل 31 دبابة يجب إنتاجها.

«ريابكوف»: من غير المجدي التحدث مع الحكومة الأوكرانية

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قال في وقت سابق، إن الدول الغربية لم تقدم أي مبادرات جدية لحل الأزمة، مشيرا إلى أنه لا معنى للتفاوض مع الجانب الأوكراني في ظل تزويد واشنطن لـ «كييف» بالأسلحة.

وفي حديث لـ «سبوتنيك»، أوضح المسؤول الروسي، أن من غير المجدي ليس فقط التحدث مع الحكومة الأوكرانية، ولكن مع محركي نظام الدمية فيها «الغربيين».