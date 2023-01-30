سائق ونجار يسرقان «ميني باص» من قائده تحت تهديد السلاح في الهرم

ألقت مباحث الجيزة القبض على سائق ونجار استقلا «ميني باص»، واستغلا عدم وجود غيرهما به، وسرقاه من قائده تحت تهديد السلاح، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

البداية عندما تلقى اللواء احمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من العميد علي عبدالرحمن رئيس القطاع، يفيد فيه بحضور سائق «ميني باص» إلى القسم وحرر محضرا بتضرره من شخصين قاما بسرقة الـ«ميني باص» تحت تهديد السلاح، وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بإشرافه لسرعة ضبط الجناة.

ضبط المتهمين

وبالتحري والفحص واستخدام التقنيات الحديثة، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 42 سنة ونجار عمره 33 سنة، وألقي القبض عليهما وبمواجهتهما أمام العميد مصطفى طه مأمور القسم اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الموقف القانوني

وشرح المحامي محمود عبدالله تفاصيل عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات المصري، حيث قال إن المادة 313 تنص علي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.