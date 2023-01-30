أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. الكيلو بـ155 جنيها بمنافذ وزارة الزراعة

أعلنت شعبة القصاصين، أسعار اللحوم اليوم الاثنين في الأسواق، وما وصلت إليه الأنواع المختلفة من كندوز ولحم ضأن وكبدة وغيرها، إذ يهتم الناس بشرائها وتناولها كمصدر للبروتين ولاستخدامها في تحضير العديد من الأكلات والأطعمة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار اللحوم في الأسواق ومحال الجزارة، حيث تراوح سعر كيلو اللحم البلدي في محال الجزارة اليوم بين 150 إلى 260 جنيها.

أسعار اللحوم

وجاءت أسعار اللحوم كما يلي:

تراوح سعر كيلو اللحم البتلو اليوم بين 200 و240 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من اللحم المفروم اليوم بين 200 إلى 240 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من الكبدة اليوم بين 200 و250 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكلاوي والقلب اليوم بين 150 و170 جنيها.

تراوح سعر السجق البلدي اليوم بين 150 و180 جنيها.

تتراوح سعار عرق التربيانكو يتراوح بين 200 و250 جنيها.

يصل سعر البوفتيك من 180 إلى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموزة الكندوز بين 200 - 220 جنيها.

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 160 و200 جنيه.

وسجل اللحم المفروم العادى 200 - 240 جنيها.

وسجل سعر الكيلو من البتلو بين 200 و 240 جنيهًا فى الكيلو.

يصل السعر في منافذ وزارة الزراعة إلى 155 جنيها للكيلو.

كما يبدأ سعر كيلو اللحوم المجمدة بمنافذ وزارة الزراعة والتموين من 65 جنيها، أما البلدي فيبدأ من سعر 110 جنيهات.