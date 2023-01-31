أسعار كرتونة البيض اليوم.. الأبيض بـ80 جنيها والأحمر بـ85

كشفت وزارة الزراعة في بيان لها، سعر طبق وكرتونة البيض في منافذها المختلفة، التي تختلف عن الأسعار في الأسواق والمحال التجارية.

وفي إطار اهتمام الناس بالحصول على البيض، تقدم بوابة «الوطن» فيما يلي، سعر طبق وكرتونة البيض للمستهلك اليوم الثلاثاء، وفقا لجولة على الأسواق، وجاءت كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

- يعتبر البيض الأبيض الأكثر إقبالا وطلبا في السوق المصرية، فجاء سعر كرتونة البيض اليوم، التي تضم 30 بيضة في المزرعة بنحو 80 جنيها.

- وسجل سعر طبق البيض الأحمر الذي يحتوي على 30 بيضة داخل منافذ وزارة الزراعة، نحو 85 جنيها.

- كما تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض أيضا داخل منافذ وزارة الزراعة التي تحتوي على 30 بيضة، بين 75 إلى 80 جنيها.

- وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 78 جنيها، ليصل للمستهلك بـ 85 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأبيض في المحلات، إلى ما بين 90 و95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

- تراوح سعر كيلو الواحد من سعر الدبابيس بين 66 و70 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة في السوق المصرية اليوم بين 95 و120 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك المخلية بين 76 و83 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص اليوم نحو 55 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 150 و160 جنيهًا.

- الشيش طاووق اليوم ليتراوح بين 150 و160 جنيهًا.