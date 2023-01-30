بنك الإسكندرية يطرح شهادة بعائد 18%

أعلن بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، طرح شهادة «اليكس ستار بلس» ذات العائد الثابت.

مدة الشهادة 3 سنوات

وأضاف البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن العميل يتمتع بعائد ثابت يحتسب ويضاف إلى حسابه بشكل شهري، موضحا أن مدة الشهادة تقدر بـ3 سنوات بعائد تنافسي 18%.

وأشار إلى أن الحد الأدنى لربط الشهادة 500 ألف جنيه مصري، ويمكن شراء الشهادة من خلال موقع البنك الإلكتروني وتسجيل الدخول للتطبيق بكل سهولة باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه دون الحاجة لزيارة الفرع بكل سهولة وأمان، وأيضا سهولة التحويل بين حساباتك أو لأي حساب آخر عن طريق رابط رمز الأمان ويمكنك أيضا سداد فواتيرك والتحويل لأي محفظة إلكترونية في مصر، وإعادة تفعيل تطبيق الموبايل البنكي وتطبيق O-Key من خلال التطبيق دون الحاجة للرجوع لمركز الاتصال.

وأوضح أنه يمكن إرسال بيانات رقم حسابك بما في ذلك الرقم الدولي IBAN من خلال الرسائل النصية على واتس آب أو SMS أو البريد الإلكتروني.