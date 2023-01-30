قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن آفاق السلام في كييف

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن بوادر السلام في كييف، بعنوان «آفاق السلام مع كييف بعد دعوة شولتس واستجابة بوتين».

وقال التقرير: «بعد دعوات شولتس هل تستجيب موسكو لدعوات أوروبا للانتقال لطالولة المفاوضات، جاءت تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لن تسمح بتحول الحرب في أوكرانيا إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، لتثير حالة من الجدل حول مستقبل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والذي يلقي بظلاله على أوروبا والعالم».

إيجاد حل سلمي للأزمة

وأضاف: «من جانبها حذرت بريطانيا من استغلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاوضات السلام بشأن الأزمة الأوكرانية؛ لإعادة بناء جيشه وسط تصريحات ودعوات دولية لإيجاد حل سلمي للأزمة، وإعلان موسكو فشل المفاوضات مع الغرب».

وتابع: «وتشهد الفترة الراهنة دعوات دولية إلى تهيئة الظروف للحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ومضاعفة الجهود لفتح آفاق جديدة للسلام في العام الجديد، خصوصا وأن الوضع الحالي في أوكرانيا حدث نتيجة اختلال التوازن الأمني عميق الجذور في أوروبا».

تشجيع روسيا وأوكرانيا

واستطرد: «يتعين على المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول ذات التأثير الكبير على الوضع الحالي؛ تشجيع روسيا وأوكرانيا على المشاركة في الحوار والمساعدة في فتح الباب أمام الحل السياسي للأزمة، ويتطلب الأمر الاستمرار في تقديم المساعدة الإنسانية الدولية المتسمرة لمساعدة الأشخاص المتضررين من الصراع على البقاء على يد الحياة في فصل الشتاء».

وأوضح: «المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد استعداد بوتين لقبول دعوة شولتس للتفاوض وإنهاء الصراع في أوكرانيا».